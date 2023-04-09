Китайские площадки открыли предзаказы на игровой Asus ROG Phone 7

Популярная китайская площадка JD.com уже запустила предзаказы на игровой Asus ROG Phone 7. Стоимость пока не названа, так как смартфон должны представить только 13 апреля.

Также будущий флагман появился и на AliExpress, там тоже создали страничку с устройством. Магазином является «официальный магазин ROG».

Предполагается, что новинка получит 6,78-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 165 Гц и разрешением 2412 х 1080 точек. Процессором послужит Snapdragon 8 Gen 2. Емкость батареи составит целых 6000 мАч + поддержка 65-ваттной зарядки. Объем оперативной памяти будет представлен в трех вариантах: 8/12/16 Гб.