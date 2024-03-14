ASUS представила Zenfone 11 Ultra – топовый флагман с ИИ на Snapdragon 8 Gen 3

14 марта компания ASUS представила новый флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra. Устройство получило топовый процессор от Qualcomm, большой яркий дисплей с частотой 144 Гц, ёмкий аккумулятор на 5500 мАч, а также ИИ-функции.

Однако, в целом новый Zenfone 11 Ultra – полная копия ROG Phone 8, только без геймерских «наворотов» и со слегка измененным дизайном.

Характеристики ASUS Zenfone 11 Ultra

Габариты: 163,8×76,8×8,9 мм, 225 г

Дисплей: 6,78 дюймов, FHD+ (2400×1080), AMOLED LTPO, до 144 Гц (в некоторых играх), до 2500 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)

ПЗУ: 256/512 ГБ (UFS4.0)

Камеры: основная – 50 Мп (Sony IMX890, 1/1.56”, f/1.9, OIS), ширик – 13 Мп (120°), телевик – 32 Мп (f/2.4, OIS, 3-кратный оптический зум), фронтальная – 32 Мп

Аккумулятор: 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт, беспроводной зарядки 15 Вт

Звук: стерео

Защита: IP68, подэкранный датчик отпечатков пальцев, распознавание по лицу

ОС: ZenUI (Android 14)

Связь: Dual-SIM, USB-C, 3,5 мм, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, LTE, 5G, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC

Что касается возможностей искусственного интеллекта, то это генерация обоев, расшифровка звуков, перевод речи во время звонков, шумоподавление, а также ИИ-функции камеры.

Кроме того, ASUS Zenfone 11 Ultra получил алюминиевые рамки. Смартфон доступен в четырех цветовых вариантах: Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey, Desert Sand. Цены на устройство следующие:

12/256 ГБ – 999 евро (~99800 рублей)

16/512 ГБ – 1099 евро (~109800 рублей)