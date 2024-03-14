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ASUS представила Zenfone 11 Ultra – топовый флагман с ИИ на Snapdragon 8 Gen 3

14 марта компания ASUS представила новый флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra. Устройство получило топовый процессор от Qualcomm, большой яркий дисплей с частотой 144 Гц, ёмкий аккумулятор на 5500 мАч, а также ИИ-функции.

Однако, в целом новый Zenfone 11 Ultra – полная копия ROG Phone 8, только без геймерских «наворотов» и со слегка измененным дизайном.

Характеристики ASUS Zenfone 11 Ultra

  • Габариты: 163,8×76,8×8,9 мм, 225 г
  • Дисплей: 6,78 дюймов, FHD+ (2400×1080), AMOLED LTPO, до 144 Гц (в некоторых играх), до 2500 нит
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)
  • ПЗУ: 256/512 ГБ (UFS4.0)
  • Камеры: основная – 50 Мп (Sony IMX890, 1/1.56”, f/1.9, OIS), ширик – 13 Мп (120°), телевик – 32 Мп (f/2.4, OIS, 3-кратный оптический зум), фронтальная – 32 Мп
  • Аккумулятор: 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт, беспроводной зарядки 15 Вт
  • Звук: стерео
  • Защита: IP68, подэкранный датчик отпечатков пальцев, распознавание по лицу
  • ОС: ZenUI (Android 14)
  • Связь: Dual-SIM, USB-C, 3,5 мм, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, LTE, 5G, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC

Что касается возможностей искусственного интеллекта, то это генерация обоев, расшифровка звуков, перевод речи во время звонков, шумоподавление, а также ИИ-функции камеры.

Кроме того, ASUS Zenfone 11 Ultra получил алюминиевые рамки. Смартфон доступен в четырех цветовых вариантах: Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey, Desert Sand. Цены на устройство следующие:

  • 12/256 ГБ – 999 евро (~99800 рублей)
  • 16/512 ГБ – 1099 евро (~109800 рублей)

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Источник:
ASUS
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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