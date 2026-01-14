Asus прекратила обслуживание устройств с международной гарантией в России

Asus с 1 января 2026 года полностью прекратила гарантийное обслуживание устройств с международной гарантией на территории России. Об этом говорится во внутреннем уведомлении российского подразделения компании, которое было направлено сервисным партнёрам. Его опубликовал специалист по ремонту Виктор Веклич (Vik-on).

Согласно уведомлению, авторизованным сервисным центрам запрещено принимать по гарантии устройства, которые были официально поставлены в другие страны и имеют статус международной гарантии.

Теперь владельцам такой техники придётся обращаться за гарантийным ремонтом в сервисные центры тех государств, где программа международной гарантии Asus продолжает действовать. Например, в других странах СНГ.

В Asus пояснили, что Россия и Беларусь были исключены из списка стран с поддержкой международной гарантии в 2023 году. Однако до конца 2025 года обслуживание таких устройств продолжалось за счёт внутренних ресурсов компании. С начала 2026 года это стало невозможным из-за логистических сложностей и отсутствия поставок оригинальных запчастей.