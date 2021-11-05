ASUS показала планшет с Windows 11

Компания ASUS на днях представила Wintel-планшет Vivobook 13 Slate OLED (T3300), который оборудован дисплеем OLED и довольно неплохим железом.

Новинка оснащена процессором Intel Pentium Silver N6000 (4 ядра, частота 1,1-3,3 ГГц), 4-8 ГБ ОЗУ, постоянной памятью eMMC на 64/128 ГБ или полноценным SSD на 256 ГБ. Экран 1,3-дюймовый с разрешением Full HD, яркостью в 500 нит, контрастностью 1 000 000 : 1 и охватом 100% цветового пространства DCI-P3.

Из портов есть два USB 3.2 Gen 2 Type-C, выход на наушники 3,5 мм, слот для карты памяти microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, аккумулятор емкостью 50 Вт·ч. Также в наличии основная камера на 13 МП и фронтальная на 5 МП.

Помимо этого, в комплект входят подключаемая клавиатура и цифровое перо ASUS Pen 2.0 с распознаванием 4096 степеней нажатия и зарядкой через порт USB-C. Это позволяет использовать планшет в качестве ноутбука.

В качестве ОС используется современная Windows 11.