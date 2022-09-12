ASUS выпустила мини-ПК a-bean за $190

Компания ASUS представила компактный ПК серии a-bean. Он оснащается процессором Intel Celeron N5105 поколения Jasper Lake и предустановленной Windows 11.

Объём корпуса ASUS a-bean всего 0,6 литра, что позволяет его прикрепить на заднюю часть монитора. Внутри есть два слота для установки оперативной памяти на 16 ГБ. Кроме того, есть 2 слота под накопители и поддержка твердотельных накопителей M.2 (NVMe PCle 3.0), а также 2,5-дюймовых SATA.

Компьютер оснащается двухдиапазонным Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, разъёма HDMI, DP, USB и USB-C. Максимальное разрешение, которые можно вывести на дисплей составляет 4K.

Мини-ПК ASUS a-bean уже доступен для покупки на китайской площадке JD.com по цене $190 (~11 500 рублей).

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