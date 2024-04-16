Assassin’s Creed Mirage стала временно бесплатной, но есть нюанс

Компания Ubisoft анонсировала запуск временно бесплатной демо-версии игры Assassin’s Creed Mirage. Игроки имеют возможность ознакомиться с игрой до 30 апреля на платформах РС, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One.

В демке доступны первые два часа приключений Басима в Багдаде 861 года. Стоит отметить, что для полного прохождения Assassin’s Creed Mirage с учётом всех дополнительных заданий потребуется около 25-30 часов, а основной сюжет займёт примерно 20 часов.

Все достижения, полученные во время тестирования демо-версии, сохраняются и переносятся в полную версию игры после её покупки.