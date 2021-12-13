Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Apple выпустила watchOS 8.3 для всех актуальных Apple Watch

Состоялся публичный релиз watchOS 8.3 для версий Apple Watch Series 3 и более новых моделей.

Обновление приносит на смарт-часы Apple функцию «Отчёт о конфиденциальности приложений», убирает проблемы с прерыванием сеансов «Осознанности» при получении уведомлений, а добавляет поддержку Apple Music Voice. Последний представляет собой тарифный план для прослушивания музыки в Apple Music только с помощью Siri.

Для апдейта Apple Watch должно быть заряжены на 50%, иметь подключение к источнику питания и находиться с рядом с iPhone владельца.

Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии