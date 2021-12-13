Apple выпустила watchOS 8.3 для всех актуальных Apple Watch

Состоялся публичный релиз watchOS 8.3 для версий Apple Watch Series 3 и более новых моделей.

Обновление приносит на смарт-часы Apple функцию «Отчёт о конфиденциальности приложений», убирает проблемы с прерыванием сеансов «Осознанности» при получении уведомлений, а добавляет поддержку Apple Music Voice. Последний представляет собой тарифный план для прослушивания музыки в Apple Music только с помощью Siri.

Для апдейта Apple Watch должно быть заряжены на 50%, иметь подключение к источнику питания и находиться с рядом с iPhone владельца.