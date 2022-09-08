Apple сняла с продаж Apple Watch Series 3

Сразу после выхода трех новых часов Apple Watch, с продажи сняли Apple Watch 3. Они были представлены еще в 2017 году и уже, действительно, отставали даже от Series 4. Такая же ситуация произошла и с некоторыми смартфонами, например iPhone 13 Pro.

Apple Watch 3 продавались на сайте Apple за $199. Их представили еще в 2017 году, но они поддерживали все прошивки кроме грядущей WatchOS 9.

С выходом часов SE за $249 третья серия совсем потеряла свою актуальность. Поэтому сразу после презентации компания сняла их с продажи. Производство, скорее всего, тоже остановят.

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