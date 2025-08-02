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Apple Watch Series 1 официально признаны устаревшими

Смарт-часы больше не подлежат ремонту.

Apple официально признала смарт-часы Apple Watch Series 1 устаревшими. Они больше не подлежат ремонту в Apple Store или авторизованных сервисных центрах.

Apple Watch Series 1 перешли из категории винтажных продуктов в категорию устаревших. Согласно политике Apple, продукт становится винтажным через пять лет после того, как его перестали продавать, и устаревшим — через семь лет.

Винтажные устройства все еще можно отремонтировать в официальных сервисных центрах, если есть необходимые комплектующие. Но для устаревших продуктов Apple прекращает любую поддержку.

Apple Watch Series 1 вышли в 2016 году, одновременно с Apple Watch Series 2. Они представляли собой обновленную версию самых первых Apple Watch, которые дебютировали в 2014 году. Примечательно, что Watch Series 1 были сняты с производства на год позже Watch Series 2.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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