Apple Watch Series 1 официально признаны устаревшими

Apple официально признала смарт-часы Apple Watch Series 1 устаревшими. Они больше не подлежат ремонту в Apple Store или авторизованных сервисных центрах.

Apple Watch Series 1 перешли из категории винтажных продуктов в категорию устаревших. Согласно политике Apple, продукт становится винтажным через пять лет после того, как его перестали продавать, и устаревшим — через семь лет.

Винтажные устройства все еще можно отремонтировать в официальных сервисных центрах, если есть необходимые комплектующие. Но для устаревших продуктов Apple прекращает любую поддержку.

Apple Watch Series 1 вышли в 2016 году, одновременно с Apple Watch Series 2. Они представляли собой обновленную версию самых первых Apple Watch, которые дебютировали в 2014 году. Примечательно, что Watch Series 1 были сняты с производства на год позже Watch Series 2.