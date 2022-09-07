Apple представила Apple Watch SE второго поколения

Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch SE второго поколения. Дизайн корпуса теперь сделан из вторичного алюминия. На старте часы будут доступны в окрасах Silver, Midight и Starlight.

Основное изменение в задней панели. Датчики окружает некий композитный материал на основе нейлона, который гарантирует отсутствие аллергических реакций.

Экран часов стал на 30% больше, чем у Apple Watch 3. Устройство получило такую же платформу, как и в Series 8. Также улучшили влагозащиту стандарта WR 50М, которая позволяет выдерживать случайные и нерегулярные погружения в воду.

Стоимость Apple Watch SE второго поколения составляет $249 с Wi-Fi модулем и $299 с модулями GPS+eSIM. Предзаказы стартуют сегодня, а в продаже появятся с 16 сентября.

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