Apple Watch Series 8 получат немного увеличенный дисплей

Аналитик и основатель компании DSCC Росс Янг (Ross Young) в Твитере рассказал о том, что новые Apple Watch Series 8 получат увеличенный дисплей на 5% по сравнению с Apple Watch Series 7.

Ранее Янг предположил, что Apple Watch Series 8 могут появиться в трёх размерах. Теперь по его информации, «увеличенные» Apple Watch получат 1,99-дюймовый экран.

Аналогичную информацию подтвердил аналитик Haitong International Securities Джефф Пу. Он заявил, что компания Luxshare стала единственным поставщиком 2-дюймовой модели Apple Watch в 2022 году.

Стоит предположить, что небольшое увеличения дисплея связано в редизайном Apple Watch Series 8. По слухам, они получат плоские грани, чтобы быть в одном стиле с актуальными iPhone и iPad.

Выход Apple Watch Series 8 ожидается во время осенней презентации 2022 года.

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