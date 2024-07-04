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Apple выпустит сразу четыре новых iPad в 2024 и 2025 году

В 2024 и 2025 году компания Apple может выпустить сразу четыре новых iPad. Это следует из идентификаторов, которые опубликовал пользователь X под ником Aaron.

Согласно представленным данным, Apple готовит следующие планшеты:

  • iPad 11-го поколения с чипом A16
  • iPad mini 7-го поколения с чипом A17
  • 11-дюймовый iPad Pro с чипом M5
  • 13-дюймовый iPad Pro с чипом M5

Каждый из перечисленных iPad получит по две версии: одна будет с поддержкой Wi-Fi, а другая – с сотовым модулем.

Вероятно, iPad mini и базовый iPad, которые последний раз выходили в 2021 и 2022 году соответственно, будут представлены уже в конце этого года. Ожидается, что их производительность хоть и будет улучшена, но кардинальных изменений ждать не стоит.

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Источник:
The GEEK, X
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