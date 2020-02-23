Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Apple выпустит компьютер Mac на собственном процессоре ARM в 2021 году. Он должен придти на замену чипсетов от Intel. Информация появилась у издания Bloomberg со ссылкой на источник внутри корпорации.

Компания работает над тремя процессорами под кодовым названием Kalamata. Каждый процессор основан на топовом A14, который будет использоваться в новых iPhone. Первый процессор получит 12-ядерный процессор с 8 высокопроизводительными и минимум 4 энергоэффективными ядрама.

Первые слухи о фирменных процессорах Mac начали появляться с 2012 года. Кроме того, коронавирус может повлиять на планы компании, так как работать стало проблематично.

Разработка собственных процессоров даст Apple полный контроль над производительностью собственных компьютеров, а также поможет снизить затраты на производство.