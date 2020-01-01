Apple выпустит два бюджетных iPhone
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Новости

Apple выпустит два бюджетных iPhone

Мы уже неоднократно слышали разговоры о возможном выходе уже в 2020 году наследника iPhone SE. Порой, эти слухи противоречили себе. Вот и сейчас появилась новость, которая вызывает удивление у многих. Это мнение тайваньского ресурса DigiTimes, представители которого выдвинули теорию о том, что в ближайшее время представят не один, а сразу два наследника iPhone SE.

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Вместе с оригинальным наследником iPhone SE, ожидается выход и более крупной модели, но вероятнее всего состоится это либо ближе к концу 2020 года, либо вообще, в начале 2021 года. Прямой же наследник iPhone SE или как его еще принято называть – iPhone 9, должен появиться в марте этого года. Более поздний смартфон будет не такой бюджетный, как iPhone SE 2, да и по размерам окажется больше. Вместо 4,7-дюймового дисплея, ожидается экран от 5,5 до 6,1 дюйма.

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