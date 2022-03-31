Apple выпустила watchOS 8.5.1. Обновление подходит для всех Apple Watch начиная с Series 3.

WatchOS 8.5.1 решает проблему с быстрой разрядкой на Apple Watch Series 7, которая пришла вместе с watchOS 8.5. Тогда пользователи жаловались, что функция быстрой зарядки перестала работать.

Также обещают повышение стабильности и обновление системы безопасности, об остальных изменениях пока неизвестно.

Обновиться можно уже сейчас, часы должны быть заряжены не менее чем на 50% и находиться рядом с iPhone.

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