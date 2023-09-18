Apple выпустила watchOS 10: новый интерфейс, циферблаты и виджеты

Apple выпустила новейшую версию операционной системы watchOS 10 для Apple Watch. Для обновления необходим iPhone на iOS 17, синхронизированный с Watch Series 4 и более новыми версиями умных часов.

Основные изменения, которые вносит watchOS 10:

Виджеты – теперь и на часах доступны виджеты Smart Stack, которые динамически обновляются в зависимости от контекста, например, времени или местоположения.

Интерфейс – изменен способ вызова «Центра управления», теперь достаточно нажать на боковую кнопку, двойное нажатие активирует Apple Wallet с NFC.

Приложения – обновлены почти все встроенные приложения, добавлены новые эффекты анимации, они стали интуитивно понятнее и информативнее, например, «Погода» теперь показывает более подробную метеоинформацию, а Сообщения» отображают фото и имена контактов, а не переписку.

Циферблаты – добавлены новые интерактивные циферблаты, включая Snoopy и Woodstock, которые, в том числе реагируют на время суток и действия пользователя.

Мониторинг настроения – новый инструмент для отслеживания психологического состояния.

Оптимизация зарядки – watchOS 10 адаптирует режим зарядки, исходя из активности пользователя.

В целом, watchOS 10 представляет собой одно из крупнейших обновлений Apple Watch за последние годы, делая устройства свежими и интересными.