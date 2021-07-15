Apple выпустила третью бета-версию iOS 15

Apple выпустила новую бета-версию своей мобильной операционной системы iOS 15. Номер сборки – 19A5297e. В описании говорится об исправлении ошибок и улучшении производительности.

В Safari адресная строка теперь находится всегда снизу, а для открытия новой вкладки добавился специальный жест. Достаточно потянуть правый угол браузера.

Виджет для Apple Music теперь будет менять цвет в зависимости от обложки альбома.

Установить бета-версию пока могут только разработчики. Однако, скоро она будет доступна в виде публичной версии для участников программы Apple Beta Software Program. Кроме того, обновления iOS теперь можно устанавливать, если на iPhone есть свободных минимум 500 МБ памяти.

Общий вес апдейта составляет 1,3 ГБ. Загрузить iOS 15 beta 3 можно уже сейчас «по воздуху».