Apple выпустила специальный iPhone для хакеров
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Новости

Apple выпустила специальный iPhone для хакеров

Чего только компании не придумают, чтобы повысить безопасность выпускаемых продуктов. Платят деньги, устраивает хакатоны и многое другое. Apple также не остаётся в стороне и теперь для выявления уязвимостей в iOS, будет выдавать хакерам специальные модели iPhone.

Выдаётся программистам iPhone в рамках программы SDR (Security Research Device англ. устройства исследования безопасности), они менее защищены и способны выполнять любой код. Больше никаких отличий от рядовых смартфонов нет.

Смартфон предоставляется хакеру на 12 месяцев и остаётся собственностью компании Apple. Их запрещено использовать как личное устройство, а доступ к SDR подтверждает сама Apple.

Для получения «хакерского» айфона нужно иметь учётную запись разработчика Apple и иметь опыт в обнаружении уязвимостей. Получить устройства можно в данных странах:

  • Австралия
  • Австрия
  • Бельгия
  • Канада
  • Чехия
  • Дания
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Венгрия
  • Ирландия
  • Италия
  • Япония
  • Люксембург
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
  • США

Программистам дадут доступ к документации и профильному форуму для общения с инженерами компании. SDR работает вместе с программами по поиску багов, таким образом хакеры могут предоставлять Apple сведения о найденных уязвимостях и получать выплаты до 1 миллиона долларов с возможными бонусами.

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