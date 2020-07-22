Apple выпустила специальный iPhone для хакеров

Чего только компании не придумают, чтобы повысить безопасность выпускаемых продуктов. Платят деньги, устраивает хакатоны и многое другое. Apple также не остаётся в стороне и теперь для выявления уязвимостей в iOS, будет выдавать хакерам специальные модели iPhone.

Выдаётся программистам iPhone в рамках программы SDR (Security Research Device англ. устройства исследования безопасности), они менее защищены и способны выполнять любой код. Больше никаких отличий от рядовых смартфонов нет.

Смартфон предоставляется хакеру на 12 месяцев и остаётся собственностью компании Apple. Их запрещено использовать как личное устройство, а доступ к SDR подтверждает сама Apple.

Для получения «хакерского» айфона нужно иметь учётную запись разработчика Apple и иметь опыт в обнаружении уязвимостей. Получить устройства можно в данных странах:

Австралия

Австрия

Бельгия

Канада

Чехия

Дания

Финляндия

Франция

Германия

Венгрия

Ирландия

Италия

Япония

Люксембург

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Испания

Швеция

Швейцария

Великобритания

США

Программистам дадут доступ к документации и профильному форуму для общения с инженерами компании. SDR работает вместе с программами по поиску багов, таким образом хакеры могут предоставлять Apple сведения о найденных уязвимостях и получать выплаты до 1 миллиона долларов с возможными бонусами.