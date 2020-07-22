Apple выпустила специальный iPhone для хакеров

Чего только компании не придумают, чтобы повысить безопасность выпускаемых продуктов. Платят деньги, устраивает хакатоны и многое другое. Apple также не остаётся в стороне и теперь для выявления уязвимостей в iOS, будет выдавать хакерам специальные модели iPhone.
Выдаётся программистам iPhone в рамках программы SDR (Security Research Device англ. устройства исследования безопасности), они менее защищены и способны выполнять любой код. Больше никаких отличий от рядовых смартфонов нет.
Смартфон предоставляется хакеру на 12 месяцев и остаётся собственностью компании Apple. Их запрещено использовать как личное устройство, а доступ к SDR подтверждает сама Apple.
Для получения «хакерского» айфона нужно иметь учётную запись разработчика Apple и иметь опыт в обнаружении уязвимостей. Получить устройства можно в данных странах:
- Австралия
- Австрия
- Бельгия
- Канада
- Чехия
- Дания
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Венгрия
- Ирландия
- Италия
- Япония
- Люксембург
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Великобритания
- США
Программистам дадут доступ к документации и профильному форуму для общения с инженерами компании. SDR работает вместе с программами по поиску багов, таким образом хакеры могут предоставлять Apple сведения о найденных уязвимостях и получать выплаты до 1 миллиона долларов с возможными бонусами.