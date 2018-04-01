Apple выпустила публичную iOS 13.3.1 beta 1

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13.3.1 beta 1. Это значит, что загрузить её может любой желающий, который зарегистрирован в программе по тестированию продуктов.

Апдейт приносит более стабильную работу iOS и устраняет небольшие ошибки. Также исправлена уязвимость, которая позволяла детям обойти обойти родительский контроль в системе.

Загрузить iOS 13.3.1 beta 1 можно уже сегодня по Wi-Fi. Вес обновления составляет около 400 Мб.