Apple выпустила обновление для старых iPhone и iPad

Многим нравится Apple за то, что она выпускает обновления для устройств, которые вышли еще много лет назад. Нечто подобное произошло и на этот раз: компания представила обновление iOS 12.4.6 для старых устройств, которые больше не поддерживают iOS 13.4. Естественно, что появления новых функций на этих устройствах ожидать не стоит, однако в нем есть все важные обновления безопасности для системы.

Стоит заметить, что вышедшее обновление iOS 12.4.6 доступно для таких устройств: iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3, а также iPod touch шестого поколения. Если же говорить о новой версии iOS и iPadOS 13.4, то они принесут на поддерживаемые устройства множество новых возможностей, ряд доработок, а также исправлений.