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Apple выпустила iOS 17.4

Apple выпустила обновление iOS 17.4. Апдейт весит около 1,6 ГБ (6,5 ГБ – если была установлена бета).

Обновление вносит значительные изменения, прежде всего для пользователей в странах Евросоюза. Среди них: возможность загружать приложения из внешних источников, минуя App Store, альтернативные способы бесконтактной оплаты взамен Apple Pay, установка веб-браузеров на сторонних движках и доступ к облачному геймингу.

При этом пользователи во всем мире также получили ряд нововведений:

  • Расшифровка подкастов
  • Озвучка Siri на нескольких языках
  • Защита iPhone от кражи с использованием геолокации
  • Управление жестами при видеозвонках
  • Новый раздел для контроля состояния батареи
  • Обновленный CarPlay
  • Возможность использования AirPlay в гостиничных номерах
  • Новые эмодзи и виджеты Live Activities
  • Изменение интерфейса Apple TV, Apple Music и истории покупок в App Store
  • Повышение безопасности iMessage

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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