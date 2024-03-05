Apple выпустила iOS 17.4

Apple выпустила обновление iOS 17.4. Апдейт весит около 1,6 ГБ (6,5 ГБ – если была установлена бета).

Обновление вносит значительные изменения, прежде всего для пользователей в странах Евросоюза. Среди них: возможность загружать приложения из внешних источников, минуя App Store, альтернативные способы бесконтактной оплаты взамен Apple Pay, установка веб-браузеров на сторонних движках и доступ к облачному геймингу.

При этом пользователи во всем мире также получили ряд нововведений:

Расшифровка подкастов

Озвучка Siri на нескольких языках

Защита iPhone от кражи с использованием геолокации

Управление жестами при видеозвонках

Новый раздел для контроля состояния батареи

Обновленный CarPlay

Возможность использования AirPlay в гостиничных номерах

Новые эмодзи и виджеты Live Activities

Изменение интерфейса Apple TV, Apple Music и истории покупок в App Store

Повышение безопасности iMessage