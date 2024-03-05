Apple выпустила iOS 17.4

Apple выпустила обновление iOS 17.4. Апдейт весит около 1,6 ГБ (6,5 ГБ – если была установлена бета).
Обновление вносит значительные изменения, прежде всего для пользователей в странах Евросоюза. Среди них: возможность загружать приложения из внешних источников, минуя App Store, альтернативные способы бесконтактной оплаты взамен Apple Pay, установка веб-браузеров на сторонних движках и доступ к облачному геймингу.
При этом пользователи во всем мире также получили ряд нововведений:
- Расшифровка подкастов
- Озвучка Siri на нескольких языках
- Защита iPhone от кражи с использованием геолокации
- Управление жестами при видеозвонках
- Новый раздел для контроля состояния батареи
- Обновленный CarPlay
- Возможность использования AirPlay в гостиничных номерах
- Новые эмодзи и виджеты Live Activities
- Изменение интерфейса Apple TV, Apple Music и истории покупок в App Store
- Повышение безопасности iMessage