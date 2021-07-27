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Новости

Apple выпустила iOS 15 beta 4 для разработчиков

Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 15. Пока её могут загрузить авторизированные разработчики и участники со специальным профилем. В описании обновления Apple указывает на повышение стабильности и исправление ошибок.

Список изменений:

  • Изменилась иконка пункта «Уведомления в Настройках»;
  • В Safari вернули кнопку «Обновить страницу», а также пункт Поделиться;
  • Новая иконка «Умное вращение» при добавлении Смарт-стопки на главный экран.

Изменения не такие глобальные, как этого хотелось. Сборка под номером 19A5307g весит около 1,5 ГБ. Загрузить iOS 15 beta 4 можно «по воздуху».

Источник:
Apple

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