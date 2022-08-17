Apple выпустила iOS 15.6.1

Компания Apple выпустила обновление iOS 15 под номером iOS 15.6.1. По всей видимости оно станет последним перед официальным релизом iOS 16, который состоится в сентябре вместе с выходом iPhone 14.

Сборка под номером 19G82 содержит важные обновления безопасности и настоятельно рекомендуется для установки всем пользователям.

Размер апдейта около 1,52 Гб. Загрузить iOS 15.6.1 можно уже сейчас. Для этого нужно перейти в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Пользуетесь Телеграм? Обязательно подпишитесь на новый канал The GEEK!