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Новости

Apple выпустила iOS 14.4

Обновление для iOS и iPadOS под номером 14.4 стало доступно всем желающим. Для его загрузки достаточно зайти в «Настройки» и перейти в раздел «Обновление ПО».

В апдейте основная камера научилась распознавать миниатюрные QR-коды, а в настройках Bluetooth появилась возможность изменять тип устройства. Последнее позволяет выставить оптимальную громкость в прослушиваемом устройстве.

Появилась защита от слежки приложений. При первом запуске приложения открывается уведомление с информацией, какие пользовательские данные собирает разработчик.

Кроме того, в новых iPhone 12 появилась функция уведомления, которая оповестит пользователя о поддельном модуле камеры. Обычно такое может случиться после ремонта в не авторизованном сервисном центре.

Общий вес обновления составляет 358 МБ.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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