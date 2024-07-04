Apple удалила из российского App Store несколько VPN-сервисов по требованию РКН

Apple удалила из российского магазина App Store несколько VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили сами разработчики удаленных приложений.

В частности, Apple разослала соответствующие уведомления, в которых говорится, что приложения удалили из App Store по требованию Роскомнадзора, поскольку они содержат «незаконный в России контент».

В связи с этим один из VPN-сервисов обратился к журналистам и правозащитным организациям с призывом осветить эту ситуацию и обратиться за комментариями к Apple.