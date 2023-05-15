Apple тестирует MacBook Pro с процессором M3 Pro

Журналист Марк Гурман опубликовал информацию о новом процессоре M3 в своём Twitter-аккаунте. По его словам, Apple в настоящее время тестирует MacBook Pro следующего поколения с чипом M3 Pro, который будет иметь 12 вычислительных ядер, 18 графических ядер и 36 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что чип будет производиться по техпроцессу 3 нм компанией TSMC.

Также Марк Гурман сообщил, что Apple занимается разработкой новых моделей iMac, MacBook Air и более доступных вариантов MacBook Pro с процессором M3. Пока неизвестно, когда эти устройства появятся на рынке.