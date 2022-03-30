Apple перестанет ремонтировать краденые iPhone

Apple перестанет принимать в ремонт устройства, которые есть в реестре GSMA. В нем хранятся данные о всех потерянных и украденных гаджетах, о которых сообщали владельцы.

Авторизированные сервисные центры и Apple Store будут проверять устройства во внутренних системах MobileGenius или GSX, в которые поступают данные из GSMA. Если аппарат числится в «потеряшках», технических специалистов Apple будут уведомлять об этом. В ремонте будет отказано.

Также ремонт не сделают, если пользователь перевел свое устройство в режим пропажи через «Локатор».

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