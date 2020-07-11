Apple снова закрыла половину Apple Store из-за коронавируса

Старший вице-президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдре О’Брайан, призвала сотрудников магазинов работать из дома, а также консультировать клиентов по телефону.

Apple пришлось снова закрыть около 90 точек Apple Store в США, Великобритании и Австралии из-за резкого роста заболевших. В открытых магазинах, компания требует носить маски и проверять температуру посетителей при входе.

Также О’Брайан заявила, что сотрудникам в Северной и Южной Америке, не стоит ждать полноценного возвращения в офисы до конца 2020 года.