Apple сняла с производства 25 устройств в 2025 году

Список продуктов, производство которых Apple прекратила в этом году.
Редакция The GEEK сегодня в 15:07

В течение 2025 года компания Apple сняла с производства 25 устройств. Среди них: смартфоны, планшеты, умные часы, наушники, компьютеры, аксессуары и даже шлем виртуальной реальности. Соответствующий перечень составили журналисты портала MacRumors.

Полный список снятых с производства устройств выглядит следующим образом:

  • iPhone 16 Pro Max;
  • iPhone 16 Pro;
  • iPhone 15 Plus;
  • iPhone 15;
  • iPhone 14 Plus;
  • iPhone 14;
  • iPhone SE;
  • iPad Pro M4;
  • iPad Air M2;
  • iPad 10;
  • Apple Watch Ultra 2;
  • Apple Watch Series 10;
  • Apple Watch SE 2;
  • Mac Studio на M2 Max и M2 Ultra;
  • 14-дюймовый MacBook Pro M4;
  • 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air M3;
  • 13-дюймовый MacBook Air M2;
  • AirPods Pro 2;
  • Apple Vision Pro M2;
  • Зарядное устройство MagSafe с поддержкой Qi 2;
  • Адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт;
  • Кабель Lightning — 3,5 мм аудио;
  • Конвертер MagSafe — MagSafe 2.
