Apple сняла с производства 25 устройств в 2025 году

В течение 2025 года компания Apple сняла с производства 25 устройств. Среди них: смартфоны, планшеты, умные часы, наушники, компьютеры, аксессуары и даже шлем виртуальной реальности. Соответствующий перечень составили журналисты портала MacRumors.
Полный список снятых с производства устройств выглядит следующим образом:
- iPhone 16 Pro Max;
- iPhone 16 Pro;
- iPhone 15 Plus;
- iPhone 15;
- iPhone 14 Plus;
- iPhone 14;
- iPhone SE;
- iPad Pro M4;
- iPad Air M2;
- iPad 10;
- Apple Watch Ultra 2;
- Apple Watch Series 10;
- Apple Watch SE 2;
- Mac Studio на M2 Max и M2 Ultra;
- 14-дюймовый MacBook Pro M4;
- 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air M3;
- 13-дюймовый MacBook Air M2;
- AirPods Pro 2;
- Apple Vision Pro M2;
- Зарядное устройство MagSafe с поддержкой Qi 2;
- Адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт;
- Кабель Lightning — 3,5 мм аудио;
- Конвертер MagSafe — MagSafe 2.
