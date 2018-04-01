Apple снизила цены на трейд-ин iPhone

Apple неожиданно снизила стоимость обмена старых iPhone, iPad, Mac и некоторых моделей Apple Watch на новые по программе trade-in. Сразу стоит отметить, что снижение цен коснулось США, Германии и Великобритании.

Например, за iPhone Xs Max в идеальном состоянии ранее платили 600 долларов, а теперь это сумма снизилась до 500 долларов. Разница в целых 100 долларов.

Ниже список устройств (в скобках старые цены):

iPhone XS‌ Max –– до 500 долларов США (600 долларов США)

iPhone XS – до 420 долларов (500 долларов)

iPhone XR – до 300 долларов (370 долларов)

iPhone X – до $ 320 ($ 400)

iPhone 8 Plus – до 250 долларов (300 долларов)

iPhone 8 – до 170 долларов (220 долларов)

iPhone 7 Plus – до 150 долларов (200 долларов)

iPhone 7– до 120 долларов (150 долларов)

iPhone 6s Plus – до 100 долларов (120 долларов)

iPhone 6s – до 80 долларов (100 долларов)

iPad

iPad Pro – до 220 долларов США (290 долларов США)

iPad – до 100 долларов (140 долларов)

iPad Air – до 70 долларов (100 долларов)

iPad‌ mini – до 80 долларов (120 долларов)

Mac

MacBook Pro – до 2530 долларов (2530 долларов)

MacBook Air – до 660 долларов (670 долларов)

MacBook – до 610 долларов (630 долларов)

iMac Pro – до 4150 долларов (4240 долларов)

iMac – до 1500 долларов США (1560 долларов США)

Mac Pro – до 1700 долларов (1700 долларов)

Mac mini – до 230 долларов (230 долларов)

Apple Watch

Apple Watch Series 4 – до 100 долларов США (110 долларов США)

Apple Watch Series 3 – до 70 долларов (70 долларов)

Apple Watch Series 2 – до 60 долларов (60 долларов)

Apple Watch Series 1 – до 30 долл. США (30 долл. США)

Apple уже более года активно продвигает программу trade-in iPhone в своих розничных магазинах и на сайте.

По заявлению компании, пользоваться услугой обмена всегда будет проще, чем продавать кому-либо. Однако есть минусы такой программ – в стоимости. Ведь от прямой продажи можно получить гораздо больше.