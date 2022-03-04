Авторизованные сервисные центры в России перестали брать технику Apple на негарантийный ремонт

Авторизованные сервисные центры Apple перестали принимать технику на негарантийный ремонт. К таким случаям может относиться битый экран, замена аккумулятора и другие подобные поломки. Об этом сообщили редакции The GEEK несколько источников.

Исключения относятся к гарантийным случаям (в России гарантия действует два года. Подробнее об этом.). Его заберут на ремонт и могут выдать замену.

Каких-либо комментариев от сервисных центров получить не удалось. Предположительно, трудности связаны с логистикой запчастей, а ремонт происходит при помощи остатков на складе сервиса.

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