Функции Galaxy S21 станут доступны на устройствах серий Galaxy S20, Galaxy Note20 и Galaxy Z

Samsung объявляет о выходе обновления One UI 3.1 для серий Galaxy S20 и Galaxy Note20, а также смартфонов Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip.

One UI 3.1 имеет новый режим Eye Comfort Shield, который автоматически регулирует синий свет в зависимости от времени суток. Использование более теплых тонов поможет легче уснуть ночью. Также можно настроить устройство на автоматическую регулировку цветов экрана в течение дня или задать расписание самостоятельно.

Обновленная оболочка упрощает контроль над конфиденциальностью и тем, какую информацию пользователь сообщает другим. Например, он позволяет удалить метаданные о месторасположении с фотографий, перед тем, как поделиться ими, или использовать Private Share, чтобы определять, кому и насколько долго разрешен доступ к отправляемому контенту.

Обновление предлагает пользователям ряд возможностей камеры для съемки и редактирования кадров, а также новые интеллектуальные функции для повседневной жизни. В России One UI 3.1 станет доступно в ближайшее время.