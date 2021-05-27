Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Apple закончила работу над наушниками Beats Studio Buds

Мы уже не один раз слышали, что компания Apple ведет разработку наушников Beats Studio Buds. Более того, мы даже знаем об официальной утечке из кода iOS 14.6, но вот реальных изображений — увы. Но теперь и этот пробел устранен благодаря Instagram популярного баскетболиста — Леброна Джеймса.

На своем аккаунте в социальной сети он опубликовал изображения, где по дороге на игру, в его ушах запечатлена белая пара Studio Buds. Если увеличить масштаб изображения, то можно видеть, что форма наушников полностью соответствует ранним утечкам. Наушники получили стандартный круглый дизайн вкладышей с прямоугольным выступом. А вот удлиненный “стебель” отсутствует. Учитывая этот факт, с уверенностью можно сказать, что производитель скоро может представить Beats Studio Buds.

The GEEK в Telegram

Источник:
Gsmarena
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить