Apple Reality Pro сможет заменить монитор для Mac

Грядущий шлем смешанной реальности Apple Reality Pro сможет выполнять функцию второго монитора для компьютеров Mac. Об этом рассказывает Bloomberg.

По информации издания, пользователь сможет просматривать экран своего Mac в виртуальной реальности, а для управления будет использоваться стандартная клавиатура и трекпад. Для снижения нагрузки на глаза, пользователь сможет вставить в Apple Reality Pro собственные линзы.

Интерфейс в Apple Reality Pro будет сильно напоминать iOS и включать опции, которые доступны на iPhone и iPad. Так в нём появится экран «домой» с приложениями и уже привычными виджетами.

Как могут выглядеть Apple Reality Pro

В качестве стандартных приложений будут использоваться браузер Safari, Календарь, Сообщения, Фото, Почта, Apple Music и Подкасты. Более того, добавится адаптированная для шлема версия App Store с приложениями от сторонних разработчиков.

Основным преимуществом шлема станет отсутствие дополнительных контроллеров, так как гаджет научат распознавать взгляд и жесты. Для выбора будет достаточно взглянуть на нужный элемент приложения и подтвердить открытие специальным жестом или использовать клавиатуру с мышкой.

Кроме того, устройство сможет переключаться с дополненной на виртуальной реальностью. Появится специальным контент разработанный с Disney и Dolby, также под адаптацию попадут различные фильмы из каталога Apple TV+.

По слухам, гаджет будет оснащаться съемной батареей, а одного полного заряда должно хватать на 2 часа работы.

Ожидается, что Apple Reality Pro представят весной этого года. Его стоимость составит около $3000.