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Apple разрешила публиковать эмуляторы консолей в App Store

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Валентин Снежин сегодня в 14:00

Apple внесла изменения в правила публикации приложений в App Store. С сегодняшнего дня разработчики могут публиковать эмуляторы ретро-консолей. Более того, эмуляторы могут загружать игры из собственной библиотеки.

Ранее за подобное, Apple выдавала бан приложению и не пропускала его к публикации. Несмотря на это, разработчики находили лазейки и прятали эмуляторы в обычные приложения.

Однако Apple предупреждает, что разработчики несут персональную ответственность за публикуемые игры в эмуляторах. Как будут выпускать игры для эмуляторы без авторских прав, остается неизвестным.

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Источник:
The GEEK, 9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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