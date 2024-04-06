Apple разрешила публиковать эмуляторы консолей в App Store

Apple внесла изменения в правила публикации приложений в App Store. С сегодняшнего дня разработчики могут публиковать эмуляторы ретро-консолей. Более того, эмуляторы могут загружать игры из собственной библиотеки.

Ранее за подобное, Apple выдавала бан приложению и не пропускала его к публикации. Несмотря на это, разработчики находили лазейки и прятали эмуляторы в обычные приложения.

Однако Apple предупреждает, что разработчики несут персональную ответственность за публикуемые игры в эмуляторах. Как будут выпускать игры для эмуляторы без авторских прав, остается неизвестным.