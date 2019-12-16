Apple производит новый Mac Pro в Китае вместо США

Apple перед выходом Mac Pro 2019 в продажу сообщила, что производство этих устройств будет полностью происходить в США.

На деле все оказывается совершенно иначе. Один из первых покупателей дорогущего Mac Pro в Франции опубликовал фото его “задника”. В том месте, где ожидалась надпись “Assembled in USA” стоит “Assembled in China”, что означает собрано в Китае.

Оказалось, что компьютеры, произведенные в США получат жители Северной и Южной Америки. Для остальных стран Mac Pro будет доступен в китайской сборке.