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Новости

Apple продаёт амбушюры для AirPods Max за 7 тысяч рублей

Стартовали продажи амбушюров для беспроводных наушников AirPods Max. Компания из Купертино начала продавать их в США за 69 долларов. Российские же цены стартуют с 7 490 рублей (порядка 100 долларов).

  • AirPods Max

Цена наушников составляет 549 долларов в США и за 62 990 рублей в России. Предлагается несколько цветом самих устройств и амбушюров, что даёт в общей сложности 25 вариантов расцветки.

В целом, накладные наушники от Apple оказываются весьма дорогой игрушкой. Тем более, с учётом сменных амбушюров. Возникает закономерный вопрос — насколько высоким будет спрос на них в России.

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Источник:
MacRumors
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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