Apple приостановила разработку iOS 18 из-за большого количества ошибок

Apple приостановила разработку новых функций для iOS 18 и macOS 15 на фоне большого количества ошибок, рассказал инсайдер и автор Bloomberg Марк Гурман.

Разработчики столкнулись с проблемами уже на первой стадии тестирования прошивок с кодовыми названиями M1 Crystal (iOS 18 и iPadOS 18) и Glow (macOS 15). В связи с этим, было принято решение приостановить работу над следующим этапом разработки с целью исправления ошибок и оптимизации производительности.

Срок приостановки предполагается коротким, разработка должна возобновиться в течение недели. На этот период приоритетом для инженеров Apple стало устранение дефектов, а не новые функции.

Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что при разработке операционных систем, над которыми работает несколько тысяч специалистов, риск возникновения сбоев весьма высок. Это объясняется сложностью координации процесса в рамках обширной цепочки исполнителей.

Хотя эта пауза может незначительно сдвинуть сроки выпуска обновлений, пока не предвидится их полного откладывания. Ожидается, что Apple представит новые операционные системы летом 2024 года и выпустит их, следуя традиции, осенью того же года.