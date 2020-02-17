Apple предупредила о возможном дефиците поставок iPhone

Apple сегодня опубликовала официальный отчет, который предупреждает инвесторов о невыполнении плана по финансовым показателям во втором квартале. О причине догадаться проще простого — коронавирус.

Купертиновцы вынуждены снизить поставки iPhone по всему миру. Ведь большинство ключевых заводов в Китае либо закрыты совсем, либо работают в ограниченных условиях. Фирменные магазины и офисы также закрыты.Поставщики, которым удалось возобновить работу, возвращаются довольно медленно.

Компания подчеркнула, что здоровье сотрудников является ее «первоочередным приоритетом». У Apple в планах восстановление всех процессов как можно более безопасным способом. Как следствие, компания удвоила пожертвование на борьбу с коронавирусом.

Точные убытки, нанесенные вирусом, компания не озвучила. Но смягчила отчет тем, что сложившаяся ситуация носит временный характер. В других странах спрос на продукт Apple остается на прежнем высоком уровне.