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Apple попросила пользователей iPhone не спать рядом с ним во время зарядки

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Валентин Снежин сегодня в 18:27

Apple внезапно обновила руководство пользователя iPhone на официальном сайте. В нём компания рекомендует обладателям айфонов разумно обращаться с устройствами и избегать длительного контакта кожи с устройствами, их адаптерами питания или беспроводными зарядными устройствами во время их работы или подключения к источнику питания. Apple предупреждает, что важно избегать ситуаций в которых устройство, адаптер питания или беспроводная зарядка может быть долгое время соприкасаться с кожей. Более того, рекомендуется не заряжать устройство под одеялом, подушкой или телом.

Отмечается, что при использовании или зарядке iPhone, адаптер питания и беспроводные зарядные устройства следует размещать в хорошо проветриваемом месте. Особую осторожность стоит проявлять, если человек не способен ощущать температурные изменения устройств.

Появление этой рекомендации вызвало вопросы о причинах такого обновления. Несмотря на то, что точные мотивы компании остаются неизвестными, в сети уже ранее появлялись рассказы о случаях, когда смартфоны iPhone загорались по разным причинам, включая использование некачественных зарядных устройств или возникновение короткого замыкания.

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Источник:
Apple, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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