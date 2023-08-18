Apple попросила пользователей iPhone не спать рядом с ним во время зарядки

Apple внезапно обновила руководство пользователя iPhone на официальном сайте. В нём компания рекомендует обладателям айфонов разумно обращаться с устройствами и избегать длительного контакта кожи с устройствами, их адаптерами питания или беспроводными зарядными устройствами во время их работы или подключения к источнику питания. Apple предупреждает, что важно избегать ситуаций в которых устройство, адаптер питания или беспроводная зарядка может быть долгое время соприкасаться с кожей. Более того, рекомендуется не заряжать устройство под одеялом, подушкой или телом.

Отмечается, что при использовании или зарядке iPhone, адаптер питания и беспроводные зарядные устройства следует размещать в хорошо проветриваемом месте. Особую осторожность стоит проявлять, если человек не способен ощущать температурные изменения устройств.

Появление этой рекомендации вызвало вопросы о причинах такого обновления. Несмотря на то, что точные мотивы компании остаются неизвестными, в сети уже ранее появлялись рассказы о случаях, когда смартфоны iPhone загорались по разным причинам, включая использование некачественных зарядных устройств или возникновение короткого замыкания.