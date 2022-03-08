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Новости

Apple всё-таки покажет весеннюю презентацию в России

Компания Apple всё-таки покажет весеннюю презентацию в России. Сейчас онлайн-мероприятие можно просмотреть на официальном англоязычном сайте Apple и YouTube-канале. Однако при переходе на российскую версию сайта, отображается осенняя презентация 2021 года.

Ранее весенний стрим презентации был заблокирован для пользователей из России и Беларуси.

Ожидается, что компания покажет iPhone SE 3-го поколения, iPhone 13 в новом цвете и обновлённый iPad Air.

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Источник:
Apple, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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