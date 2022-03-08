Apple выпустит зелёный iPhone 13 и фиолетовый iPad Air

Сегодня Apple проведёт онлайн-презентацию новых продуктов. Ожидается, что будет представлен обновлённый iPhone SE с поддержкой 5G, а также iPhone 13 в новой расцветке.

Зелёный станет новым цветом iPhone 13. По цветовой гамме он будет чем-то между тёмно-зелёными iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro. Ожидается, что уникальный цвет получат только iPhone 13 и iPhone 13 mini. Кроме того, есть информация, что Apple выпустит фиолетовый iPhone 13, как это было сделано с iPhone 11 и iPhone 12.

Также ожидается выход обновлённого iPad Air в фиолетовом цвете. Сейчас в таком окрасе доступен только iPad mini.

Весенняя презентация Apple состоится сегодня в 21:00 по мск, но российским пользователям она будет недоступна.

Подпишитесь на наш Telegram. Там много интересного!