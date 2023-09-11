Apple «похоронит» компактные смартфоны iPhone mini

Фанаты компактных смартфонов обрадовались, когда Apple прислушалась к их просьбам и представила в 2020 году iPhone 12 mini, а год спустя — iPhone 13 mini. Однако, после почти трёх лет продаж, компания может прекратить выпуск 5,4-дюймового девайса.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, запасы iPhone 13 mini подходят к концу. Сейчас в интернет-магазине Apple в США указан ориентировочный срок доставки «миника» в 2-3 недели, а для некоторых конфигураций — 6-8 недель. Дефицит смартфона предполагает, что производство iPhone 13 mini может быть прекращено после того, как Apple анонсирует новые модели iPhone 15 серии.

Причина отказа от моделей iPhone mini — низкие продажи. Исследовательская компания CIRP подсчитала, что на iPhone 13 mini пришлось всего 3% от общего объёма продаж смартфонов iPhone 13 серии в США в первом квартале 2022 года.

Напомним, презентация iPhone 15 серии состоится уже завтра, мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн, а мы своевременно опубликуем материалы по новинкам на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.