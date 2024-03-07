Apple планирует выпустить 20-дюймовый MacBook со складным экраном

Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple намерена представить 20-дюймовый MacBook с гибким дисплеем в ближайшие три года. Аналогичной информацией ранее поделились аналитик индустрии дисплеев Росс Янг и корейский портал The Elec.

По словам Куо, именно с разработкой этого устройства купертиновцы точно определились. Запуск 20,3-дюймового MacBook планируется в 2027 году.

На текущий момент самым крупным ноутбуком от Apple является 16-дюймовый MacBook Pro. Ранее компания также выпускала 17-дюймовую модель MacBook Pro, производство которой было прекращено в 2012 году.