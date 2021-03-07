Apple перестает выпускать iMac Pro

Довольно неожиданно представители Apple решили больше не выпускать модель настольного компьютера iMac Pro. Хотя это официально не подтверждено, информация кажется правдивой. Так, она впервые появилась на авторитетном зарубежном ресурсе. К тому же на веб-сайте компании имеется надпись: “Поставки модели iMac Pro ограничены”. Более того, сейчас в наличии только базовая комплектация.

Напомним, что iMac Pro был более мощной версией стандартного iMac и оснащался процессорами Intel Xeon, быстрой памятью ECC и графикой AMD Radeon Pro, а также выпускался в эксклюзивном цветовом оформлении – Space Grey. Исходя из этой информации можно сделать вывод о некоторых изменениях.

Ожидается, что производитель теперь обновит стандартный iMac, который получит обновленный дизайн и перейдет на архитектуру ARM. Случится это скорее всего летом этого года. По всей видимости, новое устройство должно превзойти по конфигурации все современные модели iMac.