Apple перенесла выход новых MacBook Pro на 2023 год

Популярный инсайдер и журналист Марк Гурман сообщил новые подробности о грядущих MacBook Pro и iMac.

Ноутбуки должны были выйти в этом году, но из-за внутренних задержек анонс перенесли на начало 2023 года. Новый iMac с чипом M3 придется ждать еще дольше — его выпустят к концу следующего года.

Также утверждается, что 14- и 16-дюймовые MacBook Pro значительных изменений не получат. Новинки получат новые процессоры M2 Pro и M2 Max и ускоренную оперативную память.

По словам Гурмана, Apple также продолжает тестировать новые модели Mac mini с чипами M2 и M2 Pro, но сроки из запуска неизвестны.