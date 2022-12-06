Apple передумала делать закругленные грани в iPhone 15

Популярный инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple передумала менять дизайн iPhone 15. Ранее появились слухи, что компания намерена сделать в iPhone 15 закругленные края, наподобие iPhone 5C.

Эту же информацию подтверждает и еще один инсайдер LeaksApplePro. По его словам, купертиновцы еще не решили оставлять ли грани как в нынешних iPhone или делать изогнутыми. Дизайн iPhone 15 могут доработать и утвердить уже к концу марта, как это было в прошлом году.

Также сообщается, что предполагаемый iPhone 15 Ultra не получит полностью титановый корпус, из этого премиального материала сделают только грани.

Всего в сентябре 2023 года от Apple ждут четыре смартфона: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Ultra.