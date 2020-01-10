Apple отказала пользователю в ремонте утопленного iPhone XS

Топовые смартфоны Apple имеют степень защиты по стандарту IP68, они могут выдерживать воду на глубине до 2 метров в течение 30 минут, а также попадание снега или дождя.

Китайские пользователь iPhone XS из провинции Гуйчжоу рассказал, что уронил свой смартфон в ванну. Практически сразу он его достал и попробовал высушить. После всех процедур, функция Face ID (ред. разблокировка по лицу) перестала работать.

Так как гаджет был на гарантии, он отнес его в авторизованный сервисный центр в котором сказали, что это негарантийный случай, а ремонт обойдётся в 700 долларов. Пользователь айфона возмутился и сослался на степень защиты IP68.

Ответ на его претензию не заставил себя ждать. Сотрудник сервиса заявил, что защита от воды гарантирована только от воздействия брызг, а «утопленники» автоматически теряют гарантию.

Информация с сайта Apple

Сама Apple на собственном сайте указывает, что iPhone XS и iPhone XS Max имеют степень защиты от воды IP68 согласно стандарту IEC 60529 (на глубине до 2 м в течение не более 30 минут). Повреждения, связанные с воздействием жидкости, не покрываются гарантией.