Apple отказалась от Apple ID в iOS 18 и других ОС

Apple переименовала свой сервис аутентификации с Apple ID на Apple Account. Соответствующие изменения уже представлены в бета-версиях iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11.

При этом на некоторых страницах сайта и в отдельных сервисах всё ещё используется прежнее название. Ожидается, что окончательный переход на новое название Apple Account будет завершён к моменту выпуска стабильных версий ОС.

Напомним, первые упоминания о планах переименования Apple ID появились в феврале 2024 года.