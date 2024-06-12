Apple отказалась от Apple ID в iOS 18 и других ОС

Apple переименовала свой сервис аутентификации с Apple ID на Apple Account. Соответствующие изменения уже представлены в бета-версиях iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11.
При этом на некоторых страницах сайта и в отдельных сервисах всё ещё используется прежнее название. Ожидается, что окончательный переход на новое название Apple Account будет завершён к моменту выпуска стабильных версий ОС.
Напомним, первые упоминания о планах переименования Apple ID появились в феврале 2024 года.
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