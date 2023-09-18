Apple опубликовала цены на ремонт всей серии iPhone 15. Стало гуманней

На прошлой неделе мы уже сообщали, что ремонт iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будет дешевле относительно прошлого поколения флагманов, а сегодня Apple подтвердила эту информацию опубликовав расценки на ремонт всей серии смартфонов iPhone 15.

Согласно официальному сайту Apple, замена заднего стекла у моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max составит 169 и 199 долларов (16 350 и 19 250 ₽), а для клиентов с подпиской AppleCare+ — всего 29 долларов (2 800 ₽). Для сравнения, аналогичный ремонт для прошлогодних флагманов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max составляет 499 и 549 долларов (48 300 и 53 150 ₽).

Столь существенное снижение стоимости ремонта стало возможно благодаря новой конструкции «прошек», которая позволят снять разбитую заднею панель без необходимости разбирать весь смартфон, чем не могут похвастаться их предшественники.

Кроме этого, изменения в цене есть за ремонт основного модуля камеры, но только у старшей модели. В iPhone 15 Pro Max эта услуга обойдётся в 249 $ (24 100 ₽), для сравнения, в iPhone 14 Pro Max этот ремонт обходится дешевле — 219 $ (21 200 ₽). В остальном, другие категории ремонта остались на прежнем ценовом уровне прошлогодних моделей.

Замена дисплея:

iPhone 15 — 279 $ (27 000 ₽)

iPhone 15 Plus — 329 $ (31 850 ₽)

iPhone 15 Pro — 329 $ (31 850 ₽)

iPhone 15 Pro Max — 379 $ (36 700 ₽)

Замена заднего стекла:

iPhone 15 — 169 $ (16 350 ₽)

iPhone 15 Plus — 199 $ (19 250 ₽)

iPhone 15 Pro — 169 $ (16 350 ₽)

iPhone 15 Pro Max — 199 $ (19 250 ₽)

Ремонт основного модуля камер:

iPhone 15 — 169 $ (16 350 ₽)

iPhone 15 Plus — 169 $ (16 350 ₽)

iPhone 15 Pro — 219 $ (21 200 ₽)

iPhone 15 Pro Max — 249 $ (24 100 ₽)

Замена аккумулятора для любой модели iPhone 15 сери составляет 99 $ (9 550 ₽).

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликованы цены на все модели iPhone 15 в России.